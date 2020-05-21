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May 21, 2020 / 6:23 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-BD Prices Offerings Of $1.5 Bln Of Common Stock And $1.5 Bln Of Depositary Shares

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May 21 (Reuters) - Becton Dickinson and Co:

* BD PRICES OFFERINGS OF $1.5 BILLION OF COMMON STOCK AND $1.5 BILLION OF DEPOSITARY SHARES REPRESENTING INTERESTS IN MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK

* BECTON DICKINSON AND CO - PRICED PREVIOUSLY ANNOUNCED REGISTERED OFFERING OF $1.5 BILLION COMMON STOCK, PAR VALUE $1.00 PER SHARE, AT $240.00 PER SHARE

* BD- PRICED PREVIOUSLY ANNOUNCED OFFERING OF $1.5 BILLION DEPOSITARY SHARES, PAR VALUE $1.00 PER SHARE, AT $50.00 PER SHARE

* BD- GRANTED UNDERWRITERS OPTION TO PURCHASE FROM BD UP TO AN ADDITIONAL $225 MILLION OF COMMON STOCK, UP TO AN ADDITIONAL $225 MILLION OF DEPOSITARY SHARES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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