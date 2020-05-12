Healthcare
May 12, 2020 / 10:42 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Beam Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share of $1.03

1 Min Read

May 12 (Reuters) - Beam Therapeutics Inc:

* Q1 LOSS PER SHARE $1.03

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.51 — REFINITIV IBES DATA

* BEAM THERAPEUTICS - CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE SECURITIES WERE $253.4 MILLION AS OF MARCH 31, 2020

* BEAM THERAPEUTICS - ALPHA-1 ANTITRYPSIN DEFICIENCY PROGRAM DEMONSTRATES MORE THAN FOUR-FOLD INCREASE IN CIRCULATING LEVELS OF FUNCTIONAL PROTEIN

* BEAM THERAPEUTICS - BASE EDITING PROGRAM SHOWS GREATER THAN 90% EDITING & 65% INCREASE IN GAMMA GLOBIN PROTEIN AFTER 16 WEEKS ENGRAFTMENT

* BEAM THERAPEUTICS - NOVEL HBG-MAKASSAR PROGRAM SHOWS DIRECT CORRECTION LEVELS GREATER THAN 80%, CORRESPONDING HBS GLOBIN REDUCTION TO LESS THAN 20% Source text for Eikon: Further company coverage:

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