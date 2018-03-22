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March 22, 2018 / 6:28 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Becton Dickinson Updates Instructions for Use for Certain BD Vacutainer Blood Collection Tubes

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Becton Dickinson And Co:

* BECAME AWARE OF CONCERNS ABOUT INACCURATE LEAD TEST RESULTS FROM MAGELLAN DIAGNOSTICS LEADCARE TESTING SYSTEMS

* LAUNCHED AN INTERNAL INVESTIGATION AND DETERMINED ASV TECHNOLOGY IS NOT COMPATIBLE WITH THIURAM

* ‍BD IS NOT AWARE OF ANY OTHER INSTRUMENTATION THAT USES ASV TECHNOLOGY​

* IS UPDATING INSTRUCTIONS FOR USE OF BD VACUTAINER LAVENDER, PINK & TAN TOP TUBES & BD VACUTAINER LITHIUM HEPARIN GREEN TOP TUBES Source text for Eikon: Further company coverage:

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