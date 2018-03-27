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Market News
March 27, 2018 / 12:08 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Bee Vectoring Announces Private Placement

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Bee Vectoring Technologies International Inc:

* BEE VECTORING ANNOUNCES PRIVATE PLACEMENT

* BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL - INTENDS TO UNDERTAKE NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT TO RAISE AGGREGATE GROSS PROCEEDS OF UP TO C$3 MILLION

* BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC - OFFERING WILL CONSIST OF UP TO 12 MILLION UNITS AT A PRICE OF C$0.25 PER UNIT

* BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC SAYS WILL APPLY NET PROCEEDS OF OFFERING TO SUPPORT ITS “COMMERCIALIZATION PLANS FOR THE U.S.” Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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