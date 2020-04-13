Healthcare
April 13, 2020 / 8:14 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Beigene Announces Positive results from Lung Cancer Trial

1 Min Read

April 13 (Reuters) - Beigene Ltd:

* BEIGENE ANNOUNCES THAT THE PHASE 3 TRIAL OF TISLELIZUMAB COMBINED WITH CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH FIRST-LINE NON-SQUAMOUS NON-SMALL CELL LUNG CANCER MET THE PRIMARY ENDPOINT OF PROGRESSION-FREE SURVIVAL AT INTERIM ANALYSIS

* BEIGENE LTD - STUDY DEMONSTRATED STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN PROGRESSION-FREE SURVIVAL VERSUS PEMETREXED AND PLATINUM CHEMOTHERAPY ALONE

* BEIGENE LTD - NO NEW SAFETY SIGNALS WERE IDENTIFIED IN STUDY Source text for Eikon: Further company coverage:

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