Switzerland Market Report
July 8, 2019 / 12:06 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Beijer Electronics Group Buys Swiss Company Neratec

1 Min Read

July 8 (Reuters) - Beijer Electronics Group AB:

* (PUBL) ACQUIRES THE SWISS COMPANY NERATEC

* BEIJER GROUP’S BUSINESS ENTITY WESTERMO HAS TODAY ACQUIRED 100% OF SWISS COMPANY NERATEC SOLUTIONS AG

* NERATEC HAS ABOUT 25 EMPLOYEES AND A SALES OF APPROXIMATELY 6,5 MCHF (62 MSEK) IN 2018 WITH A GOOD PROFITABILITY AND ITS OPERATIONS IS IN BUBIKON IN SWITZERLAND

* PURCHASE PRICE AMOUNTS TO 5 MCHF ON A CASH/DEBT-FREE BASIS AND IS PAID IN CASH

* SMALLER PERFORMANCE-BASED CONSIDERATION WILL BE PAID LATER IF CERTAIN CRITERIA ARE MET

* ACQUISITION WILL HAVE LIMITED IMPACT ON BEIJER GROUP’S EARNINGS IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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