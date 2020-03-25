BRIEF-Beijer Electronics Revises Dividend Proposal, Reduces Staff

March 25 (Reuters) - Beijer Electronics Group AB:
* BEIJER ELECTRONICS GROUP TAKES PREVENTIVE MEASURES, REVISES DIVIDEND PROPOSAL AND DEFERS AGM
* SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS THAT OCCURRED DUE TO CHINA’S ACTIONS AGAINST SPREAD OF CORONAVIRUS IN EARLY MONTHS OF YEAR HAVE GRADUALLY IMPROVED.
* GROUP HAS DECIDED TO EXECUTE A PROGRAM OF MEASURES THAT INVOLVES DOWNSIZING STAFF BY ABOUT 40 PEOPLE IN KORENIX AND BEIJER ELECTRONICS BUSINESS ENTITIES
* TO EXECUTE A PROGRAM OF MEASURES THAT INVOLVES DOWNSIZING STAFF BY ABOUT 40 PEOPLE IN KORENIX AND BEIJER ELECTRONICS
* MOST OF THESE LAY-OFFS ARE IN TAIWAN, WITH SOME IN SWEDEN.
* ESTIMATED SAVINGS ARE 25-30 MSEK IN 2020, AND THEN 40-45 MSEK ANNUALIZED.
* EXPENSES FOR PROGRAM ARE 15 MSEK, WHICH WILL BE CHARGED TO EARNINGS FOR Q1 2020. ESTIMATED SAVINGS ARE 25-30 MSEK IN 2020, AND THEN 40-45 MSEK ANNUALIZED
* WILL ALSO BE TAKING A NUMBER OF ACTIONS ENABLED BY DIFFERENT AUTHORITIES’ PROGRAMS FOR BUSINESS COMMUNITY IN VARIOUS COUNTRIES
* WILL ADAPT ITS COST LEVELS TO PREVAILING MARKET CONDITIONS
* BEIJER GROUP’S BOARD OF DIRECTORS HAS ALSO DECIDED TO PROPOSE A DIVIDEND OF 0 SEK PER SHARE TO AGM 2020 FOR FINANCIAL YEAR 2019
* REVISED DIVIDEND PROPOSAL WILL HELP IMPROVE CASH FLOW IN FIRST HALF-YEAR 2020.
* DECIDED TO PROPOSE A DIVIDEND OF 0 SEK PER SHARE TO AGM 2020 FOR FINANCIAL YEAR 2019
* REVISED DIVIDEND PROPOSAL WILL HELP IMPROVE CASH FLOW IN FIRST HALF-YEAR 2020.
* NOT MAKING ANY ESTIMATES REGARDING UNDERLYING FINANCIAL PERFORMANCE FOR FULL YEAR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)