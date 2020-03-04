Healthcare
March 4, 2020 / 12:05 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Beijing Enterprises Medical And Health Industry Says Shanghai Chongyuan Entered Into Chongyuan Structured Deposits Agreement With SPD Bank

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Beijing Enterprises Medical and Health Industry Group Ltd:

* SHANGHAI CHONGYUAN ENTERED INTO CHONGYUAN STRUCTURED DEPOSITS AGREEMENT WITH SPD BANK

* SHANGHAI CHONGYUAN AGREED TO PURCHASE STRUCTURED DEPOSITS OF RMB156 MILLION USING INTERNAL RESOURCES

* LUGANG INTERNATIONAL ENTERED INTO LUGANG STRUCTURED DEPOSITS AGREEMENT WITH SPD BANK

* LUGANG INTERNATIONAL AGREED TO PURCHASE STRUCTURED DEPOSITS OF RMB30 MILLION USING INTERNAL RESOURCES Source text for Eikon: Further company coverage:

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