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March 26, 2020 / 1:39 AM / in an hour

BRIEF-Beijing Urban Construction Design & Development Group Posts FY Profit Attributable Of RMB 658.1 Mln

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March 26 (Reuters) - Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd:

* BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO - FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB 658.1 MILLION VERSUS RMB 562.4 MILLION

* BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO - FY REVENUE RMB 8.41 BILLION VERSUS RMB 7.19 BILLION

* BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT SEES COVID-19 OUTBREAK TO CREATE CERTAIN IMPACT ON CO’S PRODUCTION & OPERATION FOR Q1 EVEN H1 OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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