Switzerland Market Report
August 5, 2019 / 5:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Belimo Holding H1 Net Income Up At CHF 53.4 Million

1 Min Read

Aug 5 (Reuters) - Belimo Holding AG:

* H1 OPERATING INCOME BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) ROSE TO CHF 67.1 MILLION (2018: CHF 59.5 MILLION)

* CONFIDENT OVERALL ABOUT REST OF 2019 FINANCIAL YEAR

* FOR OVERALL YEAR 2019, EBIT MARGIN IS EXPECTED TO TREND LOWER

* OUTLOOK 2019: IN ADDITION TO POSSIBLE ESCALATION OF TRADE DISPUTE BETWEEN USA AND CHINA, RISK FACTORS INCLUDE CURRENCY RISKS

* COSTS ARE EXPECTED TO TREND HIGHER IN SECOND HALF OF 2019

* H1 SALES UP BY 9.3 PERCENT TO CHF 355.2 MILLION IN FIRST HALF-YEAR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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