BRIEF-Belimo Holding H1 Net Income Up At CHF 53.4 Million

Aug 5 (Reuters) - Belimo Holding AG:
* H1 OPERATING INCOME BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) ROSE TO CHF 67.1 MILLION (2018: CHF 59.5 MILLION)
* FOR OVERALL YEAR 2019, EBIT MARGIN IS EXPECTED TO TREND LOWER
* OUTLOOK 2019: IN ADDITION TO POSSIBLE ESCALATION OF TRADE DISPUTE BETWEEN USA AND CHINA, RISK FACTORS INCLUDE CURRENCY RISKS
* COSTS ARE EXPECTED TO TREND HIGHER IN SECOND HALF OF 2019
* H1 SALES UP BY 9.3 PERCENT TO CHF 355.2 MILLION IN FIRST HALF-YEAR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)