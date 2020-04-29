Healthcare
April 29, 2020 / 1:29 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bell Equipment Implements 20% Short Time Across Global Operations

1 Min Read

April 29 (Reuters) - Bell Equipment Ltd:

* BELL EQUIPMENT LTD - IMPLEMENTING 20% SHORT TIME ACROSS GLOBAL OPERATIONS, STARTING IN MAY 2020 FOR AN INITIAL THREE-MONTH PERIOD

* BELL EQUIPMENT LTD - GROUP EXECUTIVE COMMITTEE HAS COMMITTED TO A 25% SALARY REDUCTION FOR THREE MONTHS

* BELL EQUIPMENT - NON-EXECUTIVE DIRECTORS COMMITTED TO A 30% REDUCTION IN THEIR MEETING FEES FOR A SIX MONTH PERIOD

* BELL EQUIPMENT - ACTION BEEN TAKEN TO DELAY CAPEX, HALT ANY NON- ESSENTIAL EXPENSES AND RESTRUCTURE SUPPLIER PAYMENTS WHERE POSSIBLE

* BELL EQUIPMENT LTD - ACTION HAS BEEN TAKEN TO DELAY CAPEX, HALT ANY NON- ESSENTIAL EXPENSES AND RESTRUCTURE SUPPLIER PAYMENTS WHERE POSSIBLE Source text for Eikon: Further company coverage:

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