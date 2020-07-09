Switzerland Market Report
July 9, 2020 / 4:37 AM / Updated 28 minutes ago

BRIEF-Bell Food Group Increases Stake In Mosa Meat

1 Min Read

July 9 (Reuters) - BELL FOOD GROUP AG:

* INCREASES STAKE IN MOSA MEAT

* ADDITIONAL GOAL IS TO HAVE PRODUCT ADMITTED TO MARKET IN EUROPE BY 2022

* TO INCREASE ITS INVESTMENT IN DUTCH START-UP MOSA MEAT, WORLD’S LEADING COMPANY FOR CULTURED BEEF

* NEW FINANCING ROUND IS INTENDED FOR COMMERCIAL PRODUCTION AND MARKETING OF CULTURED BEEF

* PARTICIPATING IN MOSA MEAT’S NEXT FINANCING ROUND WITH EUR 5 MILLION

* FIRST PILOT PRODUCTION PLANT WILL COMMENCE OPERATION IN 2021

* PLANS ARE IN PLACE TO COMMISSION FIRST HIGH-VOLUME PRODUCTION PLANT BY 2025 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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