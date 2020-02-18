Healthcare
February 18, 2020 / 2:25 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Bellerophon Reports Positive Top-Line Data From An Ancillary Acute Hemodynamic Study Of Inopulse

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - Bellerophon Therapeutics Inc:

* BELLEROPHON REPORTS POSITIVE TOP-LINE DATA FROM AN ANCILLARY ACUTE HEMODYNAMIC STUDY OF INOPULSE® FOR TREATMENT OF PULMONARY HYPERTENSION ASSOCIATED WITH PULMONARY FIBROSIS

* BELLEROPHON - RESULTS SHOWED THAT ACUTE TREATMENT WITH INOPULSE PROVIDED STATISTICALLY, CLINICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENTS IN HEMODYNAMIC PARAMETERS

* BELLEROPHON THERAPEUTICS INC - INO WAS WELL-TOLERATED WITH NO SAFETY CONCERNS ACROSS DOSES

* BELLEROPHON THERAPEUTICS INC - FINDINGS ARE CONSISTENT WITH COMPELLING RESULTS FROM PHASE 2 OF OUR INO-PF CHRONIC STUDY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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