BRIEF-Bemis Company Qtrly EPS $0.52

April 26 (Reuters) - Bemis Company Inc:
* BEMIS COMPANY REPORTS FIRST QUARTER RESULTS AND MAINTAINS FULL YEAR 2018 GUIDANCE
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.60, REVENUE VIEW $1.00 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* MANAGEMENT CONTINUES TO EXPECT CAPITAL EXPENDITURES FOR 2018 BETWEEN $150 AND $160 MILLION
* MANAGEMENT MAINTAINED FULL YEAR 2018 CASH FROM OPERATIONS GUIDANCE IN THE RANGE OF $420 TO $450 MILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.80 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: