BRIEF-Beneficial Bancorp Inc Announces Q1 Earnings Per Share $0.13

April 20 (Reuters) - Beneficial Bancorp Inc:
* BENEFICIAL BANCORP, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS AND CASH DIVIDEND TO SHAREHOLDERS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.13 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018, NET INTEREST INCOME WAS $43.2 MILLION, AN INCREASE 6.0%, FROM QUARTER ENDED MARCH 31, 2017
* NET INTEREST INCOME INCREASED $2.4 MILLION, OR 6.0%, FOR QUARTER COMPARED TO SAME PERIOD IN PRIOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)