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April 20, 2018 / 11:35 AM / in 33 minutes

BRIEF-Beneficial Bancorp Inc Announces Q1 Earnings Per Share $0.13

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Beneficial Bancorp Inc:

* BENEFICIAL BANCORP, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS AND CASH DIVIDEND TO SHAREHOLDERS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.13

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.13 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SETS QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.06PER SHARE

* FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018, NET INTEREST INCOME WAS $43.2 MILLION, AN INCREASE 6.0%, FROM QUARTER ENDED MARCH 31, 2017

* NET INTEREST INCOME INCREASED $2.4 MILLION, OR 6.0%, FOR QUARTER COMPARED TO SAME PERIOD IN PRIOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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