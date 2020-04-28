BRIEF-Benefitfocus Details Comprehensive Actions to Proactively Manage Impact of COVID-19 Pandemic

April 28 (Reuters) - Benefitfocus Inc:
* BENEFITFOCUS - HAD SIGNIFICANT MOMENTUM FOR FIRST TWO MONTHS OF YEAR, WHICH BEGAN TO DECELERATE IN MARCH DUE TO GROWING MAGNITUDE OF COVID-19 PANDEMIC
* ENDED Q1 WITH A STRONG CASH BALANCE OF ABOUT $115 MILLION
* BENEFITFOCUS - IN Q1 OF 2020, ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE ABOVE HIGH-END OF GUIDANCE
* IN Q1 OF 2020 EXPECT TO REPORT AN INCREASE IN NET BENEFIT ELIGIBLE LIVES
* EXPECT Q1 REVENUE TO FALL SHORT OF PREVIOUS QUARTERLY GUIDANCE
* IMPLEMENTED EXECUTIVE COMPENSATION REDUCTIONS INCLUDING REDUCING TAKE HOME PAY FOR CEO TO ZERO
* IMPLEMENTED EXECUTIVE COMPENSATION REDUCTIONS INCLUDING 20% SALARY REDUCTION FOR EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM
* IMPLEMENTED REDUCTION IN TAKE HOME PAY FOR EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS TO ZERO
* IMPLEMENTED 25% REDUCTION IN EQUITY COMPENSATION FOR ALL OTHER BOARD MEMBERS
* SUSPENDED HIRING FOR ALL OPEN POSITIONS EXCEPT CRITICAL ROLES
* REDUCING IMMEDIATELY ITS U.S. WORKFORCE BY ABOUT 17% OR 250 EMPLOYEES
* EXPECTS TO TAKE RESTRUCTURING CHARGE IN Q2 WHICH WILL INCLUDE A CASH CHARGE OF ABOUT $5 MILLION RELATING TO RESTRUCTURING ACTIVITIES
* GAAP NET LOSS IS EXPECTED TO BE ABOUT $11 MILLION FOR Q1 2020
* SEES FULL YEAR 2020 TOTAL REVENUE OF ABOUT $250 MILLION TO $270 MILLION
* SEES FULL YEAR 2020 ADJUSTED EBITDA OF ABOUT $25 MILLION TO $35 MILLION
* FY2020 REVENUE VIEW $310.2 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: