BRIEF-Benefitfocus Inc Q4 GAAP Loss Per Share $0.22

March 14 (Reuters) - Benefitfocus Inc:
* BENEFITFOCUS ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.06
* Q4 REVENUE $66.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $66.5 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.06 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOR Q1 2018, NON-GAAP NET LOSS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $11.0 MILLION TO $13.0 MILLION
* FOR FY 2018, NON-GAAP NET LOSS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $17.0 MILLION TO $25.0 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.06, REVENUE VIEW $66.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $279.8 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: