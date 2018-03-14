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March 14, 2018 / 8:14 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Benefitfocus Inc Q4 GAAP Loss Per Share $0.22

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Benefitfocus Inc:

* BENEFITFOCUS ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.06

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.22

* Q4 REVENUE $66.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $66.5 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.06 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q1 2018 REVENUE $57.5 MILLION TO $59.5 MILLION

* FOR Q1 2018, NON-GAAP NET LOSS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $11.0 MILLION TO $13.0 MILLION

* FOR FY 2018, NON-GAAP NET LOSS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $17.0 MILLION TO $25.0 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.06, REVENUE VIEW $66.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $279.8 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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