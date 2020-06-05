Healthcare
June 5, 2020 / 4:12 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Beneteau Speeds Up Reorganization Due To COVID-19

1 Min Read

June 5 (Reuters) - BENETEAU SA:

* IN VIEW OF THE SEVERE ECONOMIC CRISIS LINKED TO COVID-19, CO IS ACCELERATING ITS REORGANIZATION

* STRATEGIC PLAN WILL BE PRESENTED ON JULY 9

* BRUNO THIVOYON IS JOINING THE MANAGEMENT BOARD AS GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER

* EXECUTIVE INDUSTRIAL OPERATIONS AND DEVELOPMENT DEPARTMENT NOW COVERS ALL THE ACTIVITIES IN ALL THE COUNTRIES WHERE THE GROUP OPERATES

* CREATION OF A UNIFIED INDUSTRIAL OPERATIONS AND DEVELOPMENT DEPARTMENT TO REPLACE PREVIOUS DUAL ORGANIZATION HEADED UP JOINTLY BY JEAN-PAUL CHAPELEAU AND CHRISTOPHE CAUDRELIER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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