BRIEF-Beneteau To Shut Down Production Activities In Poland

March 30 (Reuters) - Beneteau SA:
* WILL SHUT DOWN ITS PRODUCTION ACTIVITIES IN POLAND WITHIN THE NEXT FEW DAYS
* OUTLOOK ANNOUNCED ON FEBRUARY 4, 2020 IS NO LONGER APPLICABLE
* THE TEMPORARY SUSPENSION OF ITS PRODUCTION AND SHIPPING ACTIVITIES FOR SEVERAL WEEKS WILL HAVE AN IMPACT ON ITS REVENUES
* AT AUGUST 31, 2019, ITS FINANCIAL YEAR-END, THE GROUP HAD 97 MILLION EUROS OF NET CASH
* ACTIVITIES FOCUSED ON RELEASING NEW MODELS ARE BEING MAINTAINED WITH STAFF WORKING REMOTELY Source text: bit.ly/2yaXkKD Further company coverage: (Gdansk Newsroom)