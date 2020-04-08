Healthcare
April 8, 2020 / 7:07 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bergman & Beving: Update In Relation To COVID-19 Pandemic

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Bergman & Beving AB:

* REG-BERGMAN & BEVING AB: UPDATE IN RELATION TO THE COVID-19 PANDEMIC

* IN RECENT WEEKS, COVID-19 PANDEMIC HAS AFFECTED BERGMAN & BEVING’S OPERATIONS IN VARIOUS WAYS, PRIMARILY WITH VARYING DEMAND FOR COMPANIES

* DEMAND FROM CONSTRUCTION-RELATED CUSTOMERS HAS BEEN RELATIVELY STABLE, WHILE DEMAND FROM INDUSTRY-RELATED CUSTOMERS HAS WEAKENED CONSIDERABLY

* AT SAME TIME, DEMAND FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT HAS BEEN VERY STRONG

* ASSESSMENT IS THAT BOTH EARNINGS AND CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES WILL BE IN LINE WITH LAST YEAR

* A NUMBER OF GROUP’S COMPANIES HAVE IMPLEMENTED SHORT TERM REDUCED WORKING HOURS AND ALREADY ONGOING MEASURES TO REDUCE COST ARE EXPANDED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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