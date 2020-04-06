BRIEF-Bergs Timber Makes Temporary Adjustments To Production

April 6 (Reuters) - Bergs Timber AB (publ):
* BERGS TIMBER MAKES TEMPORARY ADJUSTMENTS TO THEIR PRODUCTION
* IN ORDER TO ACHIEVE A BALANCE BETWEEN PRODUCTION AND DEMAND, A NUMBER OF CHANGES WILL BE MADE.
* AGREED WITH TRADE UNIONS TO START SHORT-TERM WORK AT ORREFORS SAWMILL AFTER EASTER.
* PRODUCTION VOLUME AT SAWMILLS WILL BE REDUCED BY ABOUT 30 PERCENT
* IN BALTIC AND UK OPERATIONS, LAYOFFS WILL ALSO BE IMPLEMENTED.
* NEGOTIATIONS WITH TRADE UNIONS REGARDING CLOSURE OF SAWMILL IN GRANSJÖ HAVE BEEN COMPLETED
* SAWMILLING OPERATION WILL CEASE IN APRIL AND ENTIRE OPERATION AT MILL WILL BE DISCONTINUED DURING FALL OF 2020.
* LOWER DEMAND FROM UK MARKET HAS A MAJOR IMPACT ON OUR OPERATIONS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)