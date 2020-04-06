Healthcare
April 6, 2020 / 12:07 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Bergs Timber Makes Temporary Adjustments To Production

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Bergs Timber AB (publ):

* BERGS TIMBER MAKES TEMPORARY ADJUSTMENTS TO THEIR PRODUCTION

* IN ORDER TO ACHIEVE A BALANCE BETWEEN PRODUCTION AND DEMAND, A NUMBER OF CHANGES WILL BE MADE.

* AGREED WITH TRADE UNIONS TO START SHORT-TERM WORK AT ORREFORS SAWMILL AFTER EASTER.

* PRODUCTION VOLUME AT SAWMILLS WILL BE REDUCED BY ABOUT 30 PERCENT

* IN BALTIC AND UK OPERATIONS, LAYOFFS WILL ALSO BE IMPLEMENTED.

* NEGOTIATIONS WITH TRADE UNIONS REGARDING CLOSURE OF SAWMILL IN GRANSJÖ HAVE BEEN COMPLETED

* SAWMILLING OPERATION WILL CEASE IN APRIL AND ENTIRE OPERATION AT MILL WILL BE DISCONTINUED DURING FALL OF 2020.

* DELIVERIES DURING BEGINNING OF 2020 HAVE BEEN GOOD

* LOWER DEMAND FROM UK MARKET HAS A MAJOR IMPACT ON OUR OPERATIONS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below