Healthcare
March 30, 2020 / 12:10 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Bergs Timber Postpones Annual General Meeting And Withdraws Proposed Dividend

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Bergs Timber AB (publ):

* BERGS TIMBER POSTPONES THE ANNUAL GENERAL MEETING AND WITHDRAWS THE PROPOSED DIVIDEND

* BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO WITHDRAW PROPOSED DIVIDEND OF SEK 0.04 PER SHARE

* ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD, AT LATEST, ON JUNE 30 2020 IN ACCORDANCE WITH EXISTING LEGISLATION.

* ON CORONAVIRUS: CERTAIN MARKETS AND PRODUCTS, IN PARTICULAR FURTHER PROCESSED PRODUCTS, HAVE ALREADY BEEN NEGATIVELY AFFECTED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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