Dec 18 (Reuters) - Berjaya Sports Toto Bhd:

* QTRLY REVENUE ‍1.38 BILLION RGT, QTRLY NET PROFIT 61.7 MILLION RGT ​

* YEAR AGO QTRLY REVENUE 1.45 BILLION RGT, YEAR AGO QTRLY NET PROFIT 62.1 MILLION RGT ‍​

* DECLARED SECOND INTERIM DIVIDEND OF 4 SEN PER SHARE FOR FY ENDING 30 APRIL 2018