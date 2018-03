March 16 (Reuters) - Berjaya Sports Toto Bhd:

* QTRLY REVENUE 1.40‍​ BILLION RGT; QTRLY NET PROFIT 59.2‍​ MILLION RGT

* YEAR AGO QTRLY REVENUE 1.37 BILLION RGT; QTRLY NET PROFIT 47.9‍​ MILLION RGT

* DECLARED THIRD INTERIM DIVIDEND OF 4 SEN PER SHARE‍​