Switzerland Market Report
January 31, 2019 / 6:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Berner Kantonalbank FY Profit Up At CHF 140.8 Mln

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - BERNER KANTONALBANK AG:

* FY PROFIT INCREASED BY 2.4 PERCENT TO CHF 140.8 MILLION

* PROPOSES SIGNIFICANT INCREASE IN DIVIDEND BY CHF 1.40 TO CHF 8.00 PER SHARE

* FOR CURRENT FINANCIAL YEAR, BEKB EXPECTS RESULTS SIMILAR TO THE ONE OF 2018

* FY NET INTEREST INCOME AT CHF 273.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 308.3 MILLION)

* FY NET FEE AND COMMISSION INCOME WAS CHF 104.7 MILLION (PY: CHF 105.1 MILLION)

* AS OF JULY 1 ARMIN BRUN WILL TAKE OVER OPERATIONAL MANAGEMENT AND WILL BECOME CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD Source text - bit.ly/2S2WpW1 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below