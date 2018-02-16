FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 16, 2018 / 9:41 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Berry Global Announces Proprietary Spinlace Capacity Investment

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - Berry Global Group Inc:

* BERRY GLOBAL, INC. ANNOUNCES PROPRIETARY SPINLACE® CAPACITY INVESTMENT

* BERRY GLOBAL - ‍INVESTING IN PROPRIETARY SPINLACE ASSET TO PROVIDE INCREMENTAL 17,000 METRIC TONS OF ANNUAL CAPACITY SERVING NORTH AMERICA MARKETS​

* BERRY GLOBAL GROUP INC - ‍CONDUCTING A SEARCH TO DETERMINE BEST LOCATION FOR INVESTMENT IN NORTH AMERICA​

* BERRY GLOBAL GROUP INC - ‍CURRENT PROJECTIONS ARE FOR COMMERCIAL PRODUCTION TO START IN 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.