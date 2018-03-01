BRIEF-Best Buy Reports Q4 Non-Gaap Earnings Per Share $2.42 From Continuing Operations

March 1 (Reuters) - Best Buy Co Inc:
* BEST BUY REPORTS BETTER-THAN-EXPECTED FOURTH QUARTER RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.42 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.23 FROM CONTINUING OPERATIONS
* SEES FY 2019 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $4.80 TO $5.00
* SEES 2019 ENTERPRISE REVENUE OF $41.0 BILLION TO $42.0 BILLION
* SEES 2019 ENTERPRISE COMPARABLE SALES OF FLAT TO 2% GROWTH
* FY2019 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.75, REVENUE VIEW $40.91 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY ENTERPRISE REVENUE $15,363 MILLION VERSUS $13,482 MILLION
* NEGATIVE IMPACT FROM ITEMS RELATED TO TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017 OF ABOUT $1.17 IN DILUTED EPS IN QUARTER
* SHARE REPURCHASE PLAN OF AT LEAST $1.5 BILLION FOR FY19
* IN Q1 FY19, EXPECTING COMPARABLE SALES GROWTH OF 1.5% TO 2.5%
* SEES Q1 ENTERPRISE REVENUE OF $8.65 BILLION TO $8.75 BILLION
* SEES Q1 NON-GAAP DILUTED EPS OF $0.68 TO $0.73
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.76, REVENUE VIEW $8.67 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.04, REVENUE VIEW $14.51 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* UPDATING FY21 NON-GAAP EPS TARGET TO $5.50 TO $5.75 PRIMARILY AS A RESULT OF TAX REFORM
* EXPECT INTERNATIONAL GROSS PROFIT RATE PRESSURE CO SAW IN Q4 FY18 TO CONTINUE INTO Q1
* ESTIMATE THAT NEGATIVE IMPACTS FROM CALENDAR SHIFTS TOTAL APPROXIMATELY $100 MILLION IN DOMESTIC REVENUE IN Q1
* BEST BUY CO - INCREASED INVESTMENTS IN SUPPLY CHAIN & HIGHER COSTS SEEN TO ADD ABOUT 25 BPS OF DOMESTIC GROSS PROFIT PRESSURE IN Q1
* CONTINUE TO INVEST IN “BEST BUY 2020 STRATEGY”
* EXPECTING FY19 OPERATING INCOME RATE TO BE FLAT TO FY18 ON A COMPARABLE 52-WEEK BASIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)