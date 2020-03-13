BRIEF-Best Food Holding Co Says Group Temporarily Suspended Operation Of Some Of Its Controlled & Invested Restaurants Since 26 Jan

March 13 (Reuters) - Best Food Holding Company Ltd :
* GROUP TEMPORARILY SUSPENDED OPERATION OF SOME OF ITS CONTROLLED AND INVESTED RESTAURANTS SINCE 26 JAN
* UPDATES ON SUSPENSION OF OPERATIONS OF CERTAIN RESTAURANTS IN PRC DUE TO COVID-2019 OUTBREAK
* AS AT 8 MARCH, ABOUT 76% OF 510 RESTAURANTS HAVE REMAINED IN OPERATIONS OR HAVE RESUMED OPERATIONS
* EXPECTED THAT REMAINING SUSPENDED RESTAURANTS WILL ALSO RESUME OPERATIONS IN STAGES
* GROUP EXPECTS THAT IMPACT OF EPIDEMIC ON OPERATIONS OF GROUP WILL BE OF SHORT-TERM AND TEMPORARY NATURE
* EXPECTED THAT TEMPORARY SUSPENSION OF RESTAURANTS WOULD IMPACT OPERATING PERFORMANCE OF GROUP IN Q1 AND FIRST HALF OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: