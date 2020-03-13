Healthcare
March 13, 2020 / 10:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Best Food Holding Co Says Group Temporarily Suspended Operation Of Some Of Its Controlled & Invested Restaurants Since 26 Jan

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Best Food Holding Company Ltd :

* GROUP TEMPORARILY SUSPENDED OPERATION OF SOME OF ITS CONTROLLED AND INVESTED RESTAURANTS SINCE 26 JAN

* UPDATES ON SUSPENSION OF OPERATIONS OF CERTAIN RESTAURANTS IN PRC DUE TO COVID-2019 OUTBREAK

* AS AT 8 MARCH, ABOUT 76% OF 510 RESTAURANTS HAVE REMAINED IN OPERATIONS OR HAVE RESUMED OPERATIONS

* EXPECTED THAT REMAINING SUSPENDED RESTAURANTS WILL ALSO RESUME OPERATIONS IN STAGES

* GROUP EXPECTS THAT IMPACT OF EPIDEMIC ON OPERATIONS OF GROUP WILL BE OF SHORT-TERM AND TEMPORARY NATURE

* EXPECTED THAT TEMPORARY SUSPENSION OF RESTAURANTS WOULD IMPACT OPERATING PERFORMANCE OF GROUP IN Q1 AND FIRST HALF OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below