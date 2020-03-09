BRIEF-bet-at-home.com FY Consolidated Profit Down At EUR 18 Mln

March 9 (Reuters) - bet-at-home.com AG:
* FY GROSS BETTING AND GAMING REVENUE OF EUR 143.3 MILLION AT PREVIOUS YEAR’S LEVEL
* FY CONSOLIDATED PROFIT AT EUR 18.0 MILLION (FY 2018: EUR 32.6 MILLION)
* EXPECTS A GROSS BETTING AND GAMING REVENUE BETWEEN EUR 120 MILLION AND EUR 132 MILLION IN FINANCIAL YEAR 2020
* POTENTIAL DECLINE IN REVENUES DUE TO REGULATORY CHANGES IN GERMANY CAN CURRENTLY NOT BE ESTIMATED AND IS THEREFORE NOT CONSIDERED
* EXPECTS EBITDA TO AMOUNT BETWEEN EUR 23 MILLION AND EUR 27 MILLION FOR FINANCIAL YEAR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)