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April 25, 2018 / 5:38 AM / in 3 hours

BRIEF-Betsson Q1 operating profit just above forecast

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Betsson AB:

* Q1 GROUP REVENUE WAS SEK 1,210.0 (1,102.0) MILLION, AN INCREASE OF 10 PERCENT WITH AN ORGANIC GROWTH OF 4 PERCENT

* Q1 OPERATING INCOME (EBIT) WAS SEK 211.4 (240.9) MILLION

* Q1 OPERATIONAL EXPENSES IN QUARTER INCLUDED A NON-RECURRING RESTRUCTURING COST OF SEK 15 MILLION

* SAYS Q2 HAS BEGUN WITH REVENUES SLIGHTLY LOWER THAN AVERAGE DAILY REVENUE FOR Q2 LAST YEAR

* SAYS WEAKER START IS DUE TO A DECLINE IN AN ACQUIRED COMPANY AND A WEAKER THAN AVERAGE SPORTSBOOK MARGIN IN BEGINNING OF QUARTER

* REUTERS POLL: BETSSON Q1 REVENUES WERE SEEN AT SEK 1,245 MILLION, OPERATING PROFIT AT 207 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)

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