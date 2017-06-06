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BRIEF-BFCM and Mutuelles Investissement to file tender offer for shares of CIC
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June 6, 2017 / 4:57 PM / 2 months ago

BRIEF-BFCM and Mutuelles Investissement to file tender offer for shares of CIC

Reuters Staff

1 Min Read

June 6 (Reuters) - BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM) AND MUTUELLES INVESTISSEMENT:

* ANNOUNCE THEIR INTENTION TO FILE SHORTLY, WITH AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ("AMF"), A SIMPLIFIED CASH TENDER OFFER FOR SHARES OF CIC.

* PROPOSED TENDER OFFER TARGETS ALL CIC SHARES WHICH ARE NOT, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OWNED BY BFCM, AT A PRICE OF 390 EUROS PER SHARE

* PROPOSED PRICE REPRESENTS A 78.1% PREMIUM OVER CLOSING PRICE ON JUNE 2ND, 2017

* IF CONDITIONS ARE MET UPON COMPLETION OF OFFER, INTEND TO REQUEST AMF TO IMPLEMENT A MANDATORY SQUEEZE-OUT PROCEDURE SOURCE TEXT: bit.ly/2szTOCv FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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