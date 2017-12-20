FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 20, 2017 / 1:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-BGC Partners Updates Its Outlook For The Fourth Quarter Of 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Bgc Partners Inc:

* BGC PARTNERS UPDATES ITS OUTLOOK FOR THE FOURTH QUARTER OF 2017

* BGC PARTNERS INC - REVENUE, PRE-TAX ADJUSTED EARNINGS FOR Q4 NOW EXPECTED TO BE AROUND HIGH-END OF RANGE OF PREVIOUS GUIDANCE

* BGC PARTNERS INC - ‍GOING FORWARD, COMPANY WILL NO LONGER BE REFERRING TO ITS NON-GAAP FINANCIAL MEASURES AS DISTRIBUTABLE EARNINGS​

* BGC PARTNERS INC - ‍BGC WILL INSTEAD BE REFERRING TO NON-GAAP FINANCIAL MEASURES AS ADJUSTED EARNINGS​

* BGC PARTNERS INC - ‍BGC IS EXPECTED TO INCLUDE NEWMARK IN ITS CONSOLIDATED RESULTS UNTIL PLANNED SPIN-OFF OF NEWMARK​

* BGC PARTNERS- BETWEEN NEWMARK IPO AND DISTRIBUTION TO BGC STOCKHOLDERS OF NEWMARK SHARES, CURRENTLY SEES TO MAINTAIN QTRLY DIVIDEND OF $0.18/SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.