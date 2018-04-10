FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 10, 2018 / 6:23 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-BGZ BNP Paribas Sees Synergies Of Pln 500 Mln Over 2019-2021 After Acquiring RBI's Polish Arm

Reuters Staff

1 Min Read

April 10 (Reuters) - BANK BGZ BNP PARIBAS SA:

* SEES TOTAL PRE-TAX COST SYNERGIES OF PLN 500M SPREAD OVER 2019-2021 AFTER BUYING RBI’S POLISH UNIT - PRESENTATION

* RECURRING COST SYNERGIES FROM 2021 AT 350 MILLION ZLOTYS - PRESENTATION

* SEES TOTAL PRE-TAX RESTRUCTURING COSTS OF PLN 500M (EXCLUDING WRITE-OFFS) - PRESENTATION

* FOLLOWING RECEIPT OF REGULATORY APPROVALS, THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE CLOSED IN Q4 2018

* SALE PRICE IS APPROXIMATELY EUR 775 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.