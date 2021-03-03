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Healthcare

BRIEF-Bharat Biotech's COVAXIN COVID-19 Vaccine Demonstrates Interim Clinical Efficacy Of 81%

By Reuters Staff

1 Min Read

March 3 (Reuters) - Bharat Biotech:

* BHARAT BIOTECH ANNOUNCES PHASE 3 RESULTS OF COVAXIN, COVID-19 VACCINE DEMONSTRATES INTERIM CLINICAL EFFICACY OF 81%

* SAYS COVID-19 VACCINE DEMONSTRATES INTERIM CLINICAL EFFICACY OF 81%

* COVAXIN DEMONSTRATED 81% INTERIM EFFICACY IN PREVENTING COVID-19 IN THOSE WITHOUT PRIOR INFECTION AFTER SECOND DOSE

* DATA FROM 25,800 PARTICIPANTS, RECEIVED A VACCINE OR PLACEBO IN A 1:1 RATIO SHOWED THAT THE VACCINE CANDIDATE WAS WELL TOLERATED

* CLINICAL TRIAL TO CONTINUE THROUGH TO FINAL ANALYSIS AT 130 CONFIRMED CASES IN ORDER TO GATHER FURTHER DATA Source text: (bit.ly/3qfqGge)

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