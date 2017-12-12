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BRIEF-Bharti Airtel Says Warburg Pincus To Buy 20 Pct Stake In Airtel's DTH Arm
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December 12, 2017 / 12:24 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Bharti Airtel Says Warburg Pincus To Buy 20 Pct Stake In Airtel's DTH Arm

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Bharti Airtel Ltd:

* SAYS WARBURG PINCUS TO INVEST USD 350 MILLION TO ACQUIRE 20% STAKE IN AIRTEL‘S DTH ARM

* BHARTI AIRTEL - OF THE ENTIRE DIVESTMENT, 15 PERCENT STAKE WILL BE SOLD BY CO AND BALANCE BY ANOTHER BHARTI ENTITY WHICH HOLDS 5 PERCENT STAKE

* BHARTI AIRTEL - UPON CLOSING OF TRANSACTION, AIRTEL WILL OWN 80 PERCENT STAKE IN BHARTI TELEMEDIA LTD

* BHARTI AIRTEL - AS PART OF TRANSACTION, VIRAJ SAWHNEY, MD OF WARBURG PINCUS INDIA, WILL JOIN BOARD OF BHARTI TELEMEDIA LTD Source text: bit.ly/2C5FBBX Further company coverage:

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