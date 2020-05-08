Healthcare
May 8, 2020 / 3:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Biesse Q1 Net Profit Down At EUR 2.1 Mln

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Biesse SpA:

* Q1 REVENUE EUR 147.7 MILLION VERSUS EUR 169.2 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET PROFIT EUR 2.1 MILLION VERSUS EUR 5.6 MILLION YEAR AGO

* DOES NOT HAVE SUFFICIENT VISIBILITY TO ASSESS IMPACT OF COVID-19

* ON COVID-19, BIESSE INTENDS WITHDRAW GUIDANCE FOR 2020 CONSIDERING IT NO MORE VALID

* ON COVID-19, CO RESERVS POSSIBILITY TO SHARE A NEW GUIDANCE IF AND AS SOON AS REFERENCE MARKETS WILL BECAME MORE STABLE AND INTERPRETED

* ON COVID-19, BIESSE PROMPTLY TOOK STEPS TO ACCESS ALL FORMS OF FINANCIAL SUPPORT ENACTED UNDER CURRENT LEGISLATION AND WHICH ITS CREDIT RATING PERMITS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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