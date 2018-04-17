FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 17, 2018 / 1:13 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Big Lots Announces Retirement Of President, CEO David Campisi

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Big Lots Inc:

* BIG LOTS ANNOUNCES RETIREMENT OF DAVID CAMPISI, PRESIDENT AND CEO

* BIG LOTS INC - CAMPISI, WHO HAD BEEN ON LEAVE OF ABSENCE FOR MEDICAL REASONS SINCE DECEMBER 2017, HAS DECIDED TO RETIRE

* BIG LOTS INC - BOARD HAS INITIATED A FORMAL SEARCH PROCESS TO IDENTIFY A PERMANENT SUCCESSOR CEO

* BIG LOTS INC - IN PROCESS OF RETAINING EXECUTIVE SEARCH FIRM TO ASSIST IN IDENTIFYING AND REVIEWING BOTH INTERNAL AND EXTERNAL CANDIDATES FOR CEO

* BIG LOTS INC - LISA BACHMANN, TIMOTHY JOHNSON, TO WORK WITH EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM, BOARD TO CARRY OUT CAMPISI’S EXECUTIVE RESPONSIBILITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.