BRIEF-Bigben Interactive H1 net result rises to ‍​4.2 million euros

Nov 20 (Reuters) - BIGBEN INTERACTIVE SA:
* H1 CURRENT OPERATIONAL RESULT EUR 6.0 MILLION VERSUS EUR 1.8 MILLION YEAR AGO
* H1 NET RESULT EUR 4.2 MILLION VERSUS EUR 2.1 MILLION YEAR AGO
* SEES IN 2ND HALF OF FY 2017/2018, BIGBEN INTENDS TO MAINTAIN MOMENTUM GENERATED BY ITS THREE BUSINESSES
* H1 REVENUE EUR 110.0 MILLION VERSUS EUR 84.9 MILLION YEAR AGO
* SEES CONFIRMS ITS 2017/2018 TARGETS WITH SALES BETWEEN EUR 235 AND 245 MILLION AND A CURRENT OPERATING PROFITABILITY IN EXCESS OF 7%
* DECIDED TO DISTRIBUTE AN INTERIM DIVIDEND OF € 0.10 PER SHARE
* ANTICIPATES A SHARP SALES INCREASE IN FIRST HALF OF FY 2018/19
* CONFIRMS TARGETS OF ITS “BIGBEN 2020” PLAN: SALES IN EXCESS OF EUR 280 MILLION AND A CURRENT OPERATING PROFITABILITY OF 9% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)