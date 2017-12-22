FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 22, 2017 / 11:18 AM / 2 days ago

BRIEF-Biglari Holdings Enters Into Agreement & Plan Of Merger

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Biglari Holdings Inc:

* BIGLARI HOLDINGS INC - CO ENTERED INTO AGREEMENT & PLAN OF MERGER TO REORGANIZE ITSELF AS HOLDING COMPANY WITH A DUAL CLASS STRUCTURE

* BIGLARI HOLDINGS INC SAYS REORGANIZATION AGREEMENT IS AMONG CO, NBHSA INC AND BH MERGER COMPANY - SEC FILING

* BIGLARI HOLDINGS INC - MERGER SUB TO MERGE WITH & INTO CO , WITH COMPANY CONTINUING AS SURVIVING CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW BH

* BIGLARI HOLDINGS INC - UPON COMPLETION OF MERGER, NEW BH WILL BE NAMED ‘BIGLARI HOLDINGS INC.’

* BIGLARI HOLDINGS INC - CO EXPECTS SHARES OF NEW BH CLASS A COMMON STOCK WILL TRADE ON NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER TICKER SYMBOL ‘BHA’

* BIGLARI HOLDINGS INC - NEW BH CLASS B COMMON STOCK IS EXPECTED TO TRADE ON NYSE UNDER TICKER SYMBOL 'BH' Source text: (bit.ly/2BZNqMk) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.