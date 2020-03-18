Healthcare
March 18, 2020 / 4:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bijou Brigitte Modische Ends Share Buyback Program

1 Min Read

March 18 (Reuters) - BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESSOIRES AG :

* ENDS SHARE BUYBACK PROGRAM

* MEASURES TAKEN BY GOVERNMENTS TO COMBAT SPREAD OF CORONAVIRUS RESULT IN SUBSTANTIAL LOSS OF SALES IN BRANCHES AND THUS CONSIDERABLE LOSS OF REVENUE

* AS PART OF BUYBACK PROGRAMME, TOTAL OF 84,307 SHARES WERE BOUGHT BACK BY MARCH 17, 2020

* AS OF MARCH 17, 2020, BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESSOIRES HELD TOTAL OF 401,142 OWN SHARES, THAT CORRESPONDS TO 4.95% OF ITS SHARE CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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