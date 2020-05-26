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May 26, 2020 / 7:08 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Bilby Plc Says Reached Agreement On New Debt Facilities Of £9.8 Mln

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May 26 (Reuters) - Bilby PLC:

* BILBY PLC - NEW BANKING FACILITIES

* BILBY PLC - SECURED NEW BANKING FACILITIES

* BILBY PLC - NOW REACHED AN AGREEMENT ON NEW DEBT FACILITIES

* BILBY PLC - NEW DEBT FACILITIES TOTAL £9.8 MILLION.

* BILBY PLC - NEW DEBT FACILITIES TOTAL £9.8 MILLION

* BILBY PLC - SEES FY REVENUES IN REGION OF £65 MILLION AND AN UNDERLYING EBITDA OF APPROXIMATELY £4.6 MILLION.

* BILBY PLC - AGREED WITH HSBC THAT FIRST COVENANT TEST FOR CO WILL BE TO ACHIEVE MINIMUM EBITDA OF £1.1 MILLION FOR YEAR ENDING 31 MARCH 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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