BRIEF-Bilendi FY EBITDA Up At 6.0 Million Euros

March 31 (Reuters) - BILENDI SA:
* FY NET RESULT GROUP SHARE EUR 2.15 MILLION VERSUS EUR 1.95 MILLION YEAR AGO
* FY EBITDA EUR 6.0 MILLION VERSUS EUR 5.1 MILLION YEAR AGO
* ON CORONAVIRUS: TO DATE, IN SOME COUNTRIES (NORDIC COUNTRIES, UK) ACTIVITY CONTINUES ALMOST NORMALLY, IN OTHERS (FRANCE, GERMANY, BELGIUM) INVESTIGATIONS ARE POSTPONED OR CANCELED
* ON CORONAVIRUS: IN ITALY DESPITE MORE THAN 4 WEEKS OF CONFINEMENT THE ACTIVITY REMAINS AT A CORRECT LEVEL
* FY REVENUE EUR 32.4 MILLION VERSUS EUR 29.3 MILLION YEAR AGO
* BECAUSE OF DIGITAL NATURE OF ITS ACTIVITY, HAS A STRONG RESILIENCE TO WEATHER CORONAVIRUS CRISIS
* 31 DEC 2019 NET DEBT OF EUR 2.19 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)