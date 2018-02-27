BRIEF-Bill Barrett Q4 Loss Per Share $0.94

Feb 27 (Reuters) - Bill Barrett Corp:
* PRODUCTION SALES VOLUMES OF 7.0 MILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT IN 2017 REPRESENTS 20% GROWTH OVER 2016
* SEES PRODUCTION OF 1.8-2.0 MMBOE IN Q1
* ORATION REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2017 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS; HIGHLIGHTED BY QUARTERLY PRODUCTION OF 2.12 MMBOE, 42% GROWTH IN DJ BASIN VOLUMES AND 56% INCREASE IN PROVED RESERVES
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.01
* PRODUCTION SALES VOLUMES OF 2.12 MMBOE IN Q4 OF 2017 REPRESENTS 37% GROWTH OVER Q4 OF 2016
* UINTA QTRLY PRODUCTION SALES VOLUMES AVERAGED 1,965 BOE/D (91% OIL) DURING Q4 OF 2017
* CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO TOTAL APPROXIMATELY $80-$90 MILLION IN Q1
* QTRLY TOTAL OPERATING REVENUES $83.37 MILLION VERSUS $51.62 MLN
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.04 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 REVENUE VIEW $83.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: