Healthcare
March 27, 2020 / 12:31 PM / in an hour

BRIEF-Billionaire Investor Cooperman Says Optimistic Stock Market Has Bottomed On Coronavirus Fears - CNBC

1 Min Read

March 27 (Reuters) -

* LEON COOPERMAN SAYS THIS WEEK’S LOW MAY HAVE BEEN THE BOTTOM- CNBC INTERVIEW

* LEON COOPERMAN SAYS RECESSION ALREADY DISCOUNTED BY MARKET - CNBC

* LEON COOPERMAN SAYS STOCKS WERE EXPENSIVE WHEN THE CORONAVIRUS ARRIVED IN U.S. - CNBC

* LEON COOPERMAN SAYS HIS MESSAGE TO INVESTORS IS “DON’T PANIC”, DON’T BORROW MONEY TO INVEST IN STOCKS, BE CAREFUL WITH BONDS - CNBC INTERVIEW

* LEON COOPERMAN SAYS “BE DEFENSIVE” WITH INVESTMENTS UNTIL MORE INFORMATION IS AVAILABLE ABOUT THE CORONAVIRUS

* LEON COOPERMAN SAYS SAYS S&P COULD HIT 2800 THIS YEAR - CNBC

* LEON COOPERMAN SAYS HE’S OPTIMISTIC THAT THE STOCK MARKET HAS BOTTOMED ON CORONAVIRUS FEARS - CNBC

* LEON COOPERMAN SAYS HE WOULD RATHER TAKE RISK ON A WELL RESEARCHED STOCK THAN GOVERNMENT BONDS,"THAT'S HOW I HAVE MADE MY MONEY" Source text : cnb.cx/3ao50Y5

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below