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BRIEF-BinckBank Q3 net interest income amounts to ‍​7.6 million euros
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October 23, 2017 / 5:30 AM / in 2 days

BRIEF-BinckBank Q3 net interest income amounts to ‍​7.6 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 23 (Reuters) - BINCKBANK NV:

* Q3 TOTAL INCOME FROM OPERATING ACTIVITIES EUR ‍​35.0 MILLION VERSUS EUR 35.4 MILLION IN Q2

* ‍ADJUSTED NET EARNINGS PER SHARE FOR 17YTD EUR 0.36 (16YTD EUR 0.34) AND FOR 17Q3 EUR 0.13​

* ‍NET INTEREST INCOME INCREASED IN 2017 DUE TO INVESTMENT IN MORTGAGE RIGHTS​

* END-Q3 CAPITAL RATIO OF ‍​30.7 PERCENT VERSUS 33.2 PERCENT YEAR AGO

* Q3 NET INTEREST INCOME EUR ‍​7.6 MILLION

* Q3 ADJUSTED NET RESULT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS EUR ‍​ 9.0 MILLION

* END-Q3 CAPITAL RATIO OF ‍​30.7 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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