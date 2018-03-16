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March 16, 2018 / 10:45 AM / a day ago

BRIEF-Bio Rad Laboratories Says KPMG Notified Senior Management It Required More Time To Complete Audit Of 2017 Financial Statements

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Bio Rad Laboratories Inc:

* BIO RAD LABORATORIES - KPMG NOTIFIED SENIOR MANAGEMENT IT REQUIRED MORE TIME TO COMPLETE AUDIT OF 2017 FINANCIAL STATEMENTS - SEC FILING

* BIO RAD LABORATORIES SAYS UNABLE TO FILE 2017 FORM 10-K BY EXTENDED FILING DEADLINE OF MARCH 16

* BIO RAD LABORATORIES SAYS IDENTIFIED CERTAIN INTERNAL CONTROL DEFICIENCIES ARISING FROM APRIL 2017 ERP SYSTEM & BUSINESS STRUCTURE CONVERSION

* BIO RAD LABORATORIES - CONCLUDED THAT INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING WAS NOT EFFECTIVE AS OF DEC 31, 2017 Source text: (bit.ly/2Iv0YzY) Further company coverage:

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