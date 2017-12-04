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December 4, 2017 / 6:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Biocartis And Amgen Sign Companion Diagnostic Agreement For Idylla(Tm) RAS Biomarker Tests

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - BIOCARTIS GROUP NV:

* BIOCARTIS AND AMGEN SIGN COMPANION DIAGNOSTIC AGREEMENT FOR IDYLLA(TM) RAS BIOMARKER TESTS

* BIOCARTIS -WILL PURSUE A PREMARKET APPROVAL FOR IDYLLA KRAS MUTATION TEST AND IDYLLA NRAS-BRAF MUTATION TEST WITH FDA​

* ‍AMGEN WILL PROVIDE FINANCIAL AND OPERATIONAL SUPPORT TO BIOCARTIS FOR PMA PROCESS​

* ‍AIM OF AGREEMENT IS TO REGISTER IDYLLA RAS BIOMARKER TESTS WITH US FDA AS COMPANION DIAGNOSTIC TEST FOR AMGEN‘S DRUG VECTIBIX(PANITUMUMAB) ​ Source text for Eikon: Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

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