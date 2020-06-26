Healthcare
June 26, 2020 / 5:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Biocartis Group Says Idylla™ Allows Rapid and Accurate Mutation Testing Results

1 Min Read

June 26 (Reuters) - BIOCARTIS GROUP NV:

* US MULTICENTER STUDY SHOWS IDYLLA™ ALLOWS RAPID AND ACCURATE MUTATION TESTING RESULTS ACROSS DIFFERENT LABORATORY SETTINGS

* STUDY SHOWS THAT, COMPARED TO CURRENT STANDARD-OF-CARE TESTING METHODS, BIOCARTIS’ IDYLLA™ CAN SUBSTANTIALLY IMPROVE TURNAROUND TIME OF RESULTS OF MUTATION TESTING

* RESEARCHERS FOUND THAT AVERAGE TURNAROUND TIME FOR TEST RESULTS COULD BE CUT BY MORE THAN 50% FROM 15 DAYS TO 5 DAYS, WITH SOME RESULTS AVAILABLE IN A SINGLE DAY, WITH IDYLLA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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