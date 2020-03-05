Healthcare
March 5, 2020 / 6:21 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Biocartis: New Immuno-Oncology Project With Bristol-Myers Squibb

1 Min Read

March 5 (Reuters) - BIOCARTIS GROUP NV:

* BIOCARTIS ANNOUNCES NEW IMMUNO-ONCOLOGY PROJECT WITH BRISTOL-MYERS SQUIBB AIMED AT REGISTRATION OF IDYLLA™ MSI TEST IN CHINA

* BRISTOL-MYERS SQUIBB AND BIOCARTIS HAVE NOW AGREED TO ADD A NEW PROJECT UNDER THEIR COLLABORATION

* NEW PROJECT PURSUES REGISTRATION OF IDYLLA™ MSI TEST AS A CDX TEST IN MCRC IN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

* BIOCARTIS GROUP NV - BIOCARTIS’ JV WONDFO-CARTIS WILL COMMERCIALIZE IDYLLA MSI TEST IN CHINA UPON OBTAINING REGULATORY APPROVAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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