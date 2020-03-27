Healthcare
March 27, 2020 / 3:05 AM / in an hour

BRIEF-Biocon Ltd -Anticipate Delayed Deliveries For Some Products Due To Partial Shutdown

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Biocon Ltd:

* BIOCON LTD -BIOCON LTD. AND BIOCON BIOLOGICS HAVE ACTIVATED BUSINESS CONTINUITY PLANS ACROSS THEIR FUNCTIONS

* BIOCON LTD -BIOCON WILL CONTINUE TO OPERATE ESSENTIAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURING

* BIOCON LTD -WORKING TO MINIMISE DISRUPTION TO PRODUCTION SCHEDULES AND SUPPLY OF DRUGS

* BIOCON LTD -DO ANTICIPATE DELAYED DELIVERIES FOR SOME PRODUCTS DUE TO PARTIAL SHUTDOWN

* BIOCON LTD -CURRENT INVENTORY OF MOST OF OUR RAW MATERIALS IS ESTIMATED TO LAST US FOR NEXT FEW MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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